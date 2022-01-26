Как прекрасен этот мир: блогер публикует удивительные фотографии в Instagram

В “Инстаграме” Алексея Филимонова уже 416 публикаций. Сидеть дома блогер не любит, его стихия – яркие и незабываемые путешествия.

Философия жизни предпринимателя очень проста – коллекционируй моменты, а не вещи. Он мечтает объехать как можно больше стран и своими глазами увидеть самые красивые уголки нашей планеты.

Одна из последних публикаций рассказывает о путешествии Алексея в Судан. Значительную часть африканского государства занимает самая большая в мире пустыня – Сахара. Уходящая далеко за горизонт и кажущаяся бесконечной темно-желтая гладь песка, оставленные древними цивилизациями загадочные каменные постройки, многовековой уклад жизни местных племен – все это отражено в фотографиях путешественника.

Следующая публикация – и мы оказываемся в Могадишо, столице Сомали. За свою долгую историю многомиллионный город перенес множество испытаний, но несмотря на беды и невзгоды, жизнь там продолжается: рыбаки каждый день выходят в море, в это время женщины занимаются повседневными домашними делами, а неугомонные мальчишки исполняют трюки, которым мог бы позавидовать любой акробат.

Из жаркой Африки переносимся на далекий, но такой притягательный Русский Север. Остров Вайгач – удивительное место на границе Баренцева и Карского морей. Маленькие рыбацкие лодки, одинокие приземистые домики, высокие скалы, красочные закаты и живописная тундра – таким Алексей увидел этот отдаленный уголок нашей Родины.

Судя по фотографиям бизнесмена в “Инстаграм”, он объездил десятки стран на всех континентах. Тут и застывшие в бесконечности пагоды древней вьетнамской столицы Хюэ, и бурлящая жизнь Кейптауна, и суровая красота аргентинского ледника Перито-Морено, и пик Монблана – самой высокой горы Альп.

Словом, блог Алексея – это настоящий путеводитель по самым удивительным местам нашей планеты. К тому же его пример служит хороший мотивацией для того, чтобы, наконец, уделять путешествиям больше внимания. Вещи – это временное, а впечатления и воспоминания – вечны и бесценны.