Мнение: Тоска по картошке, какую зарплату хотят школьники и доля мигрантов в Германии

1. Мы тут с вами критикуем слабость сельского хозяйства в СССР, когда без рабского труда студентов и научных сотрудников колхозы были не в состоянии даже собрать урожай. Однако многие россияне тоскуют о принудительном сборе картошки, вспоминая о нём как о лучшем времени в своей жизни:

https://lenta.ru/news/2022/01/25/opros_ok/

«Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe провели опрос среди пользователи социальной сети и узнали, какие моменты студенчества самые яркие, где общаются с одногруппниками и как использовались соцсети во время их учебы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

60 процентов россиян считают студенческие годы лучшим периодом жизни, а самыми запоминающимися событиями стали вручение диплома (40 процентов), студенческая практика (37 процентов), выезд «на картошку» (36 процентов), студенческие дискотеки (27 процентов), посвящение в студенты (19 процентов) и День студента (16 процентов).

61 процент респондентов считает, что с высшим образованием можно добиться больших успехов. 39 процентов, напротив, уверены в том, что для карьерного роста высшее образование необязательно.<…>

Пользователи соцсети также поделились тем, что дало им студенчество. 55 процентов указали приобретенные знания и навыки, 38 процентов — друзей, 36 процентов — эмоции, 20 процентов — хорошую работу, 19 процентов — полезные знакомства, 11 процентов — любимого человека, 6 процентов — путешествия. 15 процентов заявили, что приобрели что-то другое. <…>

Также в ходе исследования выяснилось, что 66 процентов респондентов писали шпаргалки перед экзаменами. Самыми популярными оказались рукописные шпаргалки (64 процента), шпаргалки-гармошки (39 процентов), напечатанные мелким шрифтом (20 процентов), различные гаджеты (17 процентов), шпаргалки на руках и ногах (13 процентов).

Судя по опросу, востребованные знания и навыки высшее образование дало лишь примерно половине выпускников — и это если не учитывать, что собственное образование люди обычно нахваливают, преувеличивая его ценность. 20% получивших хорошую работу в значительной мере пересекаются с этой половиной. Предположим, ровно наполовину (вторая половина получает работу по знакомству, но без знаний и навыков).

Тогда получается, что более чем трети выпускников высшее образование не даёт ничего, кроме эмоций, знакомств и счастья в личной жизни. С профессиональной точки зрения их обучение оказывается бесполезным. А в плане эмоций, знакомств и успешного брака, вероятно, эффективней было бы строить какие-нибудь пансионы для светских девиц или, быть может, ночные клубы.

2. Похоже, значительную часть российских школьников после окончания школы ожидает разочарование:

https://lenta.ru/news/2022/01/24/work/

На первой работе 40 процентов российских школьников хотят получать более 60 тысяч рублей в месяц, раскрыли в опросе международной образовательной компании «ЯКласс», которое публикует РИА Новости.

При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в России на конец 2021 года составила 56 тысяч рублей. Еще 27 процентов учеников 5-11 классов считают, что их первый профессиональный доход составит от 35 до 50 тысяч рублей, 22 процента — от 25 до 35 тысяч рублей, 11 процентов — от 15 до 25 тысяч рублей.

Об ожидании зарплаты от 60 тысяч рублей говорили школьники из Мурманской области (59 процентов), Крыма (57 процентов), Ямало-Ненецкого автономного округа (56 процентов) и Калининградской области (53 процентов). При этом реже других — опрошенные из Калмыкии (19 процентов), Псковской области (18 процентов) и Новгородской области (17 процентов).

Кроме того, 33 процента школьников в будущем хотят выбрать творческие профессии, такие как блогер, художник, музыкант, писатель. Однако среди учеников 10-11 классов только 26 процентов хотят заниматься творческой деятельностью, а 17 процентов из всех опрошенных в качестве будущей профессиональной деятельности назвали область информационных технологий (IT) и медицину.

Также 11 процентов учеников школ хотят построить карьеру в сфере экономики и финансов, 8 процентов — юриспруденции, 6 процентов — образовании, 4 процентов — туризме и по 2 процентов — в beauty-индустрии и гостиничном деле.

Естественно, молодым людям без опыта работы среднюю зарплату в подавляющем большинстве случаев платить не будут. Приобрести же этот опыт до окончания школы тяжело — российское законодательство изо всех сил препятствует труду подростков.

За 17%, выбравших в качестве будущей профессии айти и медицину, можно только порадоваться. Цифровизация будет идти ещё долгие годы, население страны стареет, поэтому спрос на программистов и врачей ожидается большой.

А вот 33% блогеров, художников и музыкантов, разумеется, никакая экономика не потянет. Порядка 90% из выбравших творческие профессии столкнутся с тем, что зарабатывать нормально они не смогут, и творчеством им придётся заниматься исключительно в свободное от другой работы время, либо на иждивении у супруга или родителей.

Школьники смотрят и читают блогеров, играют в игры и используют приложения, созданные программистами. Понятно, что они хотят повторить. И это не так уж глупо: раньше-то школьники хотели стать космонавтами, а шансы на это были около нуля.

Но всё же наша экономика выиграла бы, если бы российским детям ещё в школах объясняли, как устроена жизнь, и почему сантехники почти всегда зарабатывают больше, чем тиктокеры.

3. Ещё к вопросу о причинах заманивания российских школьников и студентов в Германию. Немецкие политики, похоже, намерены превратить свою страну в этакий аналог США посреди Европы, в плавильный котёл из множества разных национальностей и культур. Коренных немцев в Германии уже по переписи 2012 года оставалось менее 80%, а за десять лет их доля сократилась ещё сильнее:

https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Germany

Вот как выглядит карта регионов Германии по доле мигрантов:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/dolia-migrantov-v-naselenii-federalnyh-zemel-germanii-na-2021-god-61ee9be1522ba654d2c90c5b

Почти четверть населения Берлина не являются немцами. Из 16 миллионов мигрантского населения в Германии более 40% являются выходцами из Ближнего Востока, Азии и Африки, тогда как доля европейцев (включая восточноевропейцев) среди мигрантов за последние 10 лет заметно сократилась. Из-за низкой рождаемости отказаться от миграции немцы не могут, поэтому-то они и стараются пошире раскрыть двери для молодых россиян.

Тем более, что россиян, с точки зрения немецких политиков, вероятно, легче удастся заманить в холодную Северную Германию и постсоциалистическую Восточную Германию, тогда как мигранты из других стран стремятся поселиться скорее на тёплом юге или западе Германии.