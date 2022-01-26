 

“Сквер вместо застройки – это логично, а подозрение за это – абсурд”. Алексей Гриценко прокомментировал визит правоохранителей к Поворознику

26.01.2022, 19:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Абсурд. Никогда не думал, что буду писать пост в защиту Поворозника. Ему вручили подозрение за, вдумайтесь: создание сквера вместо свалки на Сырце. В данном случае центральные власти действуют в пользу застройки возле метро Сырецкая и это очень не ок. Политическая война не имеет предела и никакой логики. Как и желание получить дивиденды ($$$) от строительства”, – написал Гриценко.

Он напомнил, что участок, о котором идет речь, много лет назад был предоставлен в аренду СНБО. Срок аренды давно истек, и киевская власть решила не продлевать договор с СНБО, которая за 10 лет, по словам Гриценко, довела участок до состояния свалки. На этом месте коммунальные службы города устроили сквер.

“Сквер вместо застройки и свалки – это ок и логично, а вот подозрение за это – это не ок и является абсурдом. Я даже не пишу о потенциальном транспортном коллапсе в этом месте в случае застройки. Меня реально удивляет абсурд при принятии решений. Если у ОП есть желание кого-то наказать за очевидные преступления, то я могу вам назвать с десяток незаконных застроек зеленых зон и водоемов и стоящих за этим чиновников. Берите расследуйте и сажайте”, – посоветовал Гриценко.

https://www.facebook.com/grytsenko.alex/posts/10226993486253297

Контекст:

25 января Кличко сообщил, спорный участок по ул. Щусева был передан аппарату СНБО в постоянное использование в 2009 году, там планировали построить многоквартирные жилые дом, но до 2019 года строительство так и не началось В связи с этим городская власть прекратила право постоянного пользования участком для СНБО и обустроила там сквер.

“Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичную власть”, – написал Кличко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / В Ужгороде вандалы сбросили в реку восьмиметровую менору, установленную в честь Хануки

29.07 / В Канаде разработали приложение, определяющее состояние котов с помощью камеры телефона

26.09 / Путин призвал «Новых людей» реализовать идеи не прошедших в Госдуму партий

26.09 / В Москве заметили семилетнего ребенка за рулем машины

15.03 / Бывший лидер Польши Валенса перенес операцию на сердце

09.08 / На выборах президента Белоруссии опубликованы данные экзитполов

08.10 / В Мичигане раскрыт заговор с целью покушения на губернатора штата

04.02 / “Бедненько, но чисто”, “Очень сексуальная”, “Шикарная” – Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике

13.09 / В США пылают почти сто пожаров, погибли десятки людей

11.09 / Должностных лиц Полесской таможни разоблачили на организации коррупционной схемы при растаможивании авто – СБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика