Харьковчанку подозревают в контрабанде в РФ комплектующих к огнестрельному оружию – прокуратура

По данным следствия, она использовала международный сервис одного из почтовых операторов в Харькове.

“В документах на посылку подозреваемая указала недостоверные данные. Также с целью утаивания от таможенного контроля в анкетных данных отправителя указала информацию о постороннем лице”, – отметили правоохранители

Во время осмотра посылки таможенники нашли в ней 15 ударно-спусковых механизмов к стрелковому огнестрельному оружию и другие комплектующие.

Женщине сообщили о подозрении в покушении на контрабанду частей нарезного стрелкового огнестрельного оружия (ч. ст. 15, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины).

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