 

В минобороны Болгарии заявили, что не не будут воевать на Украине

26.01.2022, 19:52, Новости дня
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Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что ни одни болгарский солдат не будет участвовать в военном конфликте на территории Украины или любой другой страны без одобрения парламента.

«Ни один болгарский солдат не примет участие в конфликте или операции на территории Украины или любой другой страны, без того чтобы это решение не было одобрено в Народном собрании», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова министра.

Также он заявил, что нет планов участвовать в военных операциях на территориях других страны. Но в Болгарии будет сформирован специальный батальон, который будет готов к различным сценариям.

В Софии прошло закрытое заседание совета министров, на котором обсуждался кризис в отношениях НАТО и РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Правительство объявило деэскалацию напряженности между НАТО и Россией приоритетом национальной стратегии.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.



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