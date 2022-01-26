Euronews – эксперты оценивают перспективы сохранения партнёрства России и Германии

Эксперты обсуждают, поменяет ли новое правительство Германии свою политику в отношении Москвы, или уже выработанный десятилетиями курс будет продолжаться. Но похоже, что в то время как другие страны активизируют поставки оружия и размещение военного контингента в странах НАТО Восточной Европы, Германия снова пытается быть одновременно и союзником по НАТО, и «мостом к Москве», передаёт Euronews.

Этот мемориал, расположенный в центре Берлина в Большом Тиргартене, был построен в память о 75 тысячах советских солдат, павших в сражениях Второй мировой войны, в том числе в битве за столицу. Теперь же его воспринимают и как символ отношений Германии с Россией в послевоенное время. Россия — завоеватель и одновременно освободитель от нацизма. А для многих в стране в наши дни ещё и потенциальный партнёр.

СЕРГЕЙ СУМЛЕННЫЙ, эксперт по Восточной Европе: В немецком обществе очень глубоко укоренилось стремление умиротворить Россию, пытаться найти оправдания для неё — и игнорировать нации, которые немцы называют «второстепенными». То есть нации, находящиеся между Германией и Россией.

Берлин отказывается посылать вооружение на Украину и не отправляет войска в Восточную Европу на передовые рубежи НАТО. И Берлин же противостоит идее некоторых из самых жёстких предложенных санкций — таких как отключение РФ от платёжной системы SWIFT.

СЕРГЕЙ СУМЛЕННЫЙ: Я думаю, Москве нравятся любые разногласия внутри НАТО, потому что именно в этом Москва видит свою цель. И, конечно, для Москвы любой признак недоверия между членами НАТО — это что-то очень положительное.

И это вызывает некоторое удивление, поскольку многие считали, что новое правительство, в которое входит партия зелёных, займёт более жёсткую линию в отношении России. В интервью Штефан Майстер из Немецкого общества внешней политики сказал, что правительство, похоже, даже не пришло к внутреннему согласию по поводу дальнейших действий.

ШТЕФАН МАЙСТЕР, Немецкое общество внешней политики: Министр иностранных дел говорит одно, фракция СДПГ в бундестаге говорит совсем другое, а канцлер говорит что-то третье… Но неясно, какую позицию на самом деле занимает Германия, потому что внутри они ещё сами не договорились.

Таким образом, в то время как другие страны продвигаются вперёд с поставками оружия и размещением войск в странах НАТО Восточной Европы, Германия снова пытается быть одновременно и союзником по НАТО, и мостом к Москве.

ЙОНА КЕЛЛГРЕН, корреспондент Euronews: В Германии сменилось правительство — но такой мягкий и осторожный подход к РФ очень схож с тем, которого придерживалось предыдущее. Это позиция, которую многие союзники Берлина по НАТО считают очень досадной. Но многие здесь, в Германии, считают, что такая линия была на руку как стране, так и Европе на протяжении последних десятилетий.

Йона Келлгрен, Euronews, Берлин.

Дата выхода в эфир 25 января 2022 года.