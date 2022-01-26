 

Euronews – эксперты оценивают перспективы сохранения партнёрства России и Германии

26.01.2022, 19:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты обсуждают, поменяет ли новое правительство Германии свою политику в отношении Москвы, или уже выработанный десятилетиями курс будет продолжаться. Но похоже, что в то время как другие страны активизируют поставки оружия и размещение военного контингента в странах НАТО Восточной Европы, Германия снова пытается быть одновременно и союзником по НАТО, и «мостом к Москве», передаёт Euronews.

Этот мемориал, расположенный в центре Берлина в Большом Тиргартене, был построен в память о 75 тысячах советских солдат, павших в сражениях Второй мировой войны, в том числе в битве за столицу. Теперь же его воспринимают и как символ отношений Германии с Россией в послевоенное время. Россия — завоеватель и одновременно освободитель от нацизма. А для многих в стране в наши дни ещё и потенциальный партнёр. 

СЕРГЕЙ СУМЛЕННЫЙ, эксперт по Восточной Европе: В немецком обществе очень глубоко укоренилось стремление умиротворить Россию, пытаться найти оправдания для неё — и игнорировать нации, которые немцы называют «второстепенными». То есть нации, находящиеся между Германией и Россией.  

Берлин отказывается посылать вооружение на Украину и не отправляет войска в Восточную Европу на передовые рубежи НАТО. И Берлин же противостоит идее некоторых из самых жёстких предложенных санкций — таких как отключение РФ от платёжной системы SWIFT. 

СЕРГЕЙ СУМЛЕННЫЙ: Я думаю, Москве нравятся любые разногласия внутри НАТО, потому что именно в этом Москва видит свою цель. И, конечно, для Москвы любой признак недоверия между членами НАТО — это что-то очень положительное. 

И это вызывает некоторое удивление, поскольку многие считали, что новое правительство, в которое входит партия зелёных, займёт более жёсткую линию в отношении России. В интервью Штефан Майстер из Немецкого общества внешней политики сказал, что правительство, похоже, даже не пришло к внутреннему согласию по поводу дальнейших действий. 

ШТЕФАН МАЙСТЕР, Немецкое общество внешней политики: Министр иностранных дел говорит одно, фракция СДПГ в бундестаге говорит совсем другое, а канцлер говорит что-то третье… Но неясно, какую позицию на самом деле занимает Германия, потому что внутри они ещё сами не договорились. 

Таким образом, в то время как другие страны продвигаются вперёд с поставками оружия и размещением войск в странах НАТО Восточной Европы, Германия снова пытается быть одновременно и союзником по НАТО, и мостом к Москве. 

ЙОНА КЕЛЛГРЕН, корреспондент Euronews: В Германии сменилось правительство — но такой мягкий и осторожный подход к РФ очень схож с тем, которого придерживалось предыдущее. Это позиция, которую многие союзники Берлина по НАТО считают очень досадной. Но многие здесь, в Германии, считают, что такая линия была на руку как стране, так и Европе на протяжении последних десятилетий. 

Йона Келлгрен, Euronews, Берлин.

Дата выхода в эфир 25 января 2022 года.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Патриарх Кирилл оценил пандемию как «последний звонок» для человечества

22.06 / Пассажиров состава метро в Петербурге вывели на поверхность через тоннель

11.02 / 10 февраля боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие – штаб ООС

22.01 / МОК подтвердил намерение провести Олимпийские игры в Токио

25.11 / Audi вывела на тесты обновленный седан Audi A6 2022 года

08.01 / Автомобильный экран Huawei распродан за одну минуту

15.11 / Компания Qualcomm готовит к презентации новую модель процессора

14.11 / Сторонники Трампа вышли на митинг в Вашингтоне

01.10 / Мнения: Постсоветским государствам пора определиться с Россией

19.09 / Представлен бронированный концепт-кар BMW iX5 Hydrogen Protection VR6

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика