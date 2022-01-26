Мнение: Мультикультурализм vs Крайний Национализм

Мультикультурализм vs Крайний Национализм

Проезжая по окраинам Лос-Анжелеса (например, в районе Голливуда), как и в Нью Йорке, и во многих других крупных городах Америки, всегда интересно смотреть на таблички на въезде в некоторые районы: «Маленькая Армения», «Маленькая Корея», и т.д. В Америке давно усвоили, что даже прожив большую часть жизни в этой стране, люди разных наций все равно ментально остаются в своем культурном пространстве и поэтому, очень многие стараются держаться вместе со своими земляками, ходить в свои национальные магазины, рестораны, общаться на своем языке, и т.д., и для их комфортного проживания, большинство цивилизованных стран (не только Америка) не препятствуют, а помогают создать локальные «родные края». И это замечательно работает.

Вы можете видеть подобные национальные районы и в крупных городах Франции, и в Германии, и в Британии (не только арабские, но и индийские, марокканские, польские, …), как и в большинстве развитых стран Европы и Азии (яркий пример – Сингапур).

В лучших традициях, это работало и в Советском Союзе – например, вокруг Ростова или Таганрога, в деревнях с армянским населением, обучение в школах было на армянском и люди всегда чувствовали себя дома. На Украине, были села с еврейским населением, где так же, обучение в школах было на идише, на Закарпатье, в некоторых селах, в школах учились на венгерском – люди жили и учились в своей культурной среде и чувствовали себя комфортно, дома.

Но, вот в чем вопрос – когда Запад взял, например, под свой контроль ту же Украину – он почему-то не стал закладывать там такую же много-национальную систему, а сделал ставку на крайний национализм, а скорее Шовинизм. Крайних националистов, начали цинично называть «патриотами», хотя никто из них не задумался об одной простой логике – патриот любит свою страну, а шовинист ненавидит другую, что делает их совершенно разными понятиями и ясно дает ответ на вопрос – кто есть who.

Между национализмом и шовинизмом тонкая грань. Наиболее меткое высказывание я встретил у великого русского художника Ильи Глазунова: «Я — националист. Шовинист бы сказал, что мой русский народ самый лучший из всех других. А я, как патриот, утверждаю: русский народ не хуже других. Но я горжусь, что я русский.»

Глазунов, конечно, говорил о разумном национализме, но как хорошо известно – любая истина, доведенная до крайности, превращается в абсурд.

Так же, если посмотреть, что Запад (США) делал не только на Украине, но и в Прибалтике, и в большинстве стран Южной Америки, куда пришла «Американская демократия» – мы так же увидим ставку на крайних националистов в этих странах. Это, в принципе, прослеживается, как фирменная тактика Запада в отношении их «подопечных» на протяжении длительного времени. При этом, современный Запад показательно не принимает и критикует крайний национализм для самого себя.

Так почему же Запад так тщательно и последовательно выстраивает мульти-национальную комфортную среду у себя и так же последовательно и упорно устанавливает шовинистические режимы в своих новых подконтрольных странах? Если посмотреть на Украину, так мы вообще увидим режим, который уже попахивает нацизмом! Но, зачем?

Один известный американский мыслитель писал, что крайний национализм (или шовинизм), обычно, исповедуют люди, которым нечего предъявить миру от себя лично, и они сами понимают свою личную никчемность И как такая своеобразная психологическая защита – они находят для себя свою ценность только в принадлежности к своей нации и возвеличивая свою нацию – возвеличивают в своем лице самих себя .

Другой, известный английский мыслитель писал, что национализм всегда разрушает страны, но никогда не способствовал развитию ни одной страны (мы сейчас не рассматриваем технический и промышленный прогресс нацистской Германии – там совсем другая история).

Так, какой смысл Западу брать на свое попечение страны и внедрять там на государственном уровне идеологии, которые изначально будут ослаблять и разрушать эти страны? Только в одном случае – если не стоит задача их развития и укрепления.

Вывод очевиден: если мы насыпаем сахар и знаем о его свойствах – мы хотим подсластить, а если насыпаем соль – хотим посолить. Если Запад внедряет крайний национализм/шовинизм и прекрасно знает о его функциональных последствиях, то цель – ослабить эти страны, а так же обеспечить приток активного населения этих стран на свою территорию. Правление никчемных людей (из утверждения выше) так же создает хаос в управлении и экономике таких стран и создает идеальные условия для выкачивания их ресурсов.

Если предположить, что страна берется под контроль Западом не для того, чтобы сделать ее сильнее и развитее, а для того, чтобы выкачивать из нее ресурсы, в том числе, обеспечить приток свежих человеческих ресурсов на свою территорию – то, тогда наблюдаемая стратегия и политика в отношении этих стран – именно то, что доктор прописал. И, если мы посмотрим на экономические и демографические показатели, например Украины или стран Прибалтики – то, эта тактика чудесно и эффективно работает:

Хорошо любить свою страну, но когда это вдруг означает ненавидеть другую – это что угодно, только не патриотизм. Хорошо желать процветания своей нации, но неправильно понимать это, как желание всех кар и гадостей другой.

Очень хотелось бы, чтобы те люди на Украине, кто действительно любит свою страну, но которые поддались оголтелой пропаганде последних лет и стал поддерживать тот современный украинских национализм, что иногда переходит в нацизм – чтобы такие люди остановились и задумались над тем, что их призывают делать, что они делают, и к чему это реально приводит и приведет.

Самое противное, что я пробовал убедить таких людей логичными аргументами, но они, как правило, уже никого и ничего не слышат. Я не знаю, удастся ли их когда-нибудь вывести из этой идеологической и пропагандистской комы, в которую их ввели и в которой они находятся сейчас. Но, есть шанс, что эти доводы могут прочитать потенциальные новые адепты этой разрушительной идеологии и дважды задумаются – стоит ли идти в эту сторону, или все-таки подумать еще раз, и не принимать участие в разрушении и уничтожении того, что они любят.

https://cont.ws/@pythagoras2904/2189499 – цинк

Насчет вывода из комы можно вспомнить опыт нацистской Германии, где немцев выводили из идеологической и пропагандистской комы в рамках процессов денацификации. Разумеется, чтобы эти процессы стали возможны, потребовались отнюдь не апелляции к разуму немцев, а макание их носом в реальность.

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