Наушники AirPods Pro 2 выйдут с автоматическим режимом прозрачности

Система шумоподавления в наушниках обрели большую популярность. Ведь можно слушать аудиоконтент или разговаривать по телефону, когда вам не мешает шум улицы, например. Однако в данной функции есть и недостаток.

Вы можете не услышать, что звучит сирена полицейской машины или другой аварийный сигнал, не заметить, что с вами пытается связаться ваш начальник, родители, дети и т.д.

Для того чтобы избавиться от данного недостатка, компания Apple создала так называемый режим прозрачности. Он означает возможность настроить наушники таким образом, чтобы вы могли воспринимать звуки и сигналы из заранее определенных источников. С новыми наушниками будут подавляться все мешающие звуки, но останутся те, которые могут оказаться важными.