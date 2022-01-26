 

Наушники AirPods Pro 2 выйдут с автоматическим режимом прозрачности

26.01.2022, 19:31, Новости дня
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Система шумоподавления в наушниках обрели большую популярность. Ведь можно слушать аудиоконтент или разговаривать по телефону, когда вам не мешает шум улицы, например. Однако в данной функции есть и недостаток.

Вы можете не услышать, что звучит сирена полицейской машины или другой аварийный сигнал, не заметить, что с вами пытается связаться ваш начальник, родители, дети и т.д.

Для того чтобы избавиться от данного недостатка, компания Apple создала так называемый режим прозрачности. Он означает возможность настроить наушники таким образом, чтобы вы могли воспринимать звуки и сигналы из заранее определенных источников. С новыми наушниками будут подавляться все мешающие звуки, но останутся те, которые могут оказаться важными.



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