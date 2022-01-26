 

На Google Диске началось немотивированное блокирование файлов

26.01.2022, 19:30, Новости дня
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В сети начали появляться сообщения о немотивированном удалении с Диска Google различных файлов. Причем, тематика и форма подачи контента вовсе не подпадает под какие-либо ограничения.

Проблема стала настолько масштабной, что привлекла внимание профессора из мичиганского университета Эмили Долсон. Оказалось, что невозможно на Диск загрузить самый обыкновенный файл, содержащий только цифру «1», отмечает исследователь.

По мнению экспертов, происходит непонятный сбой в оценке качества контента, его тематики или авторских прав. Очевидно, это ошибка, которая должна быть исправлена, говорят специалисты. Нельзя же, например, файл, содержащий только один символ, игнорить только потому, что этот же символ защищен авторскими правами как составная часть миллиардов уникальных текстов.



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