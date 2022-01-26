 

Елизавета Арзамасова выпустила свою первую книгу

26.01.2022, 19:16, Разное
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26-летняя Елизавета Арзамасова пробует себя в новом амплуа – актриса театра и кино написала свою дебютную книгу. Став мамой чуть больше пяти месяцев назад, Арзамасова выбрала жанр детских рассказов. Ее книгу под названием “Костик из солнечного переулка” выпустило издательство АСТ. В книге раскрываются истории о самом важном для маленьких взрослых и огромных детей. Главный герой повествования — 11-летний Костик, который ищет ответы на взрослые вопросы. Вместе с ним читатель узнает, как находить чудесное в самых простых вещах, что такое вдохновение и почему оно приходит не ко всем, что такое принципы и можно ли обойтись без них, и наконец, как найти общий язык со взрослыми и подружиться с ними.

Специально для HELLO.RU Елизавета поделилась историей создания книги: 

Рассказы-рассуждения от имени 11-летнего Костика я писала во время ожидания сына, на последних месяцах беременности. Возможно, поэтому главный герой – мальчишка – рассудительный, вдумчивый, искренний, с добрым сердцем. Предполагалось сначала, что я буду писать сказки, но видимо, так устроен творческий процесс: иногда твой герой ведет тебя за собой и погружает в свой мир. Этот мир оказался настолько реальным, что я отказалась от всяких сказочных событий в своих текстах, потому что не ничего чудесней реальности. 

Возраст 11 лет я выбрала потому, что именно в 11 я стала очень по-взрослому копить мысли, которые еще не умела высказывать вслух. Это возраст на грани между первым рывком взросления и абсолютно наивным детством. Мой Костик рассуждает о любви, дружбе, политике, принципах. Думаю, у меня получилась детская книжка для взрослых. Хотя… Дождемся выхода из типографии, тогда и поделитесь со мной своими впечатлениями. Я буду очень ждать!



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