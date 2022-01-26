Проживающая в Турции украинская ведущая заявила о поддержке Путина на фоне возможного вторжения России в Украину

“Да! Я поддерживаю Путина. И не собираюсь менять свое мнение о том, что пора вернуть здравый смысл в Украину. Иначе дети и внуки полицаев сожрут”, – написала она.

https://www.facebook.com/snezhana.egorova.9/posts/2435107443291576

Контекст:

Егорова родилась в 1972 году в Новой Каховке (Херсонская область). В 1992 году она вышла замуж за режиссера Семена Горова. В этом браке у ведущей родилось двое дочерей – Анастасия (1992) и Александра (1997).

В 2006 году Егорова стала женой музыканта Антина Мухарского. У супругов родилось трое детей: Андрей (2006), Арина (2010) и Иван (2012). В 2015 году Мухарский заявил, что разводится с Егоровой.

Летом 2020 года Егорова заявила, что ей “не нравится образ современного кинематографического украинского героя”. “Мне не нравятся эти герои – эти рагули, которые повылазили непонятно откуда, селюки, которые разговаривают на суржике и готовы свою жизнь положить… Свою жизнь – какую? Жизнь, которая ничего из себя не представляет?” – заявила тогда Егорова.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО “в восточном направлении” и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать.

На фоне новостей о возможном вторжении России четыре страны – США, Великобритания, Австралия и Германия – заявили о намерении эвакуировать из Украины членов семей дипломатов и часть сотрудников дипломатических учреждений. В МИД Украины назвали этот шаг преждевременным.

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