ВСУ заняли 22 место в рейтинге лучших армий мира

Согласно данным Global Firepower, на сегодняшний день индекс силы (PowerIndex) Украины составляет 0,3266. ВСУ в рейтинге между вооруженными силами Тайваня и Канады, лидер рейтинга – армия США, на втором месте – российская армия, на третьем – вооруженные силы Китая. Также в первой пятерке рейтинга армии Индии и Японии.

Всего в рейтинге – 140 стран мира, последнее место заняла армия Бутана. Для подсчета индекса учитывают более 50 факторов, включая финансовые и логистические возможности армий, а также их военную мощь.

Инфографика: globalfirepower.com

Контекст:

В 2014 году Вооруженные силы Украины заняли 21 место в рейтинге самых мощных армий мира по версии американского издания Business Insider.

В 2017 году в рейтинге армий мира по версии Global Firepower Украина заняла 30-е место среди 133 стран. В 2019 году Украина поднялась в этом рейтинге с 30-го на 29-е место.

В Минобороны отмечали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП, этот показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020-м – 5,45%.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 8 декабря 2021 года, что более 70% бюджета украинской армии уходит на обеспечение военнослужащих едой и их содержание.

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