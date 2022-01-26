 

Бывший юрист ФБК: Объявленный в розыск брат Навального находится на Кипре

26.01.2022, 19:06, Новости дня
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Брат Алексея Навального Олег, которого МВД объявило в федеральный розыск, находится на Кипре, сообщил экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент) Виталий Серуканов.

«…Еще в прошлом году, в сентябре. Улетел на Кипр и был таков. Отмечаться и вставать на учёт видимо вовсе не собирался. В связи с этим замена условного на реальный срок вполне законна и логична», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, МВД объявило в федеральный розыск Олега Навального, младшего брата блогера Алексея Навального, его карточка появилась в базе розыска преступников.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала заменить Олегу Навальному условный срок на реальный из-за того, что тот не встал на учет в инспекции. 

В августе прошлого года Преображенский суд Москвы назначил один год условного срока брату Алексея Навального Олегу, признав его виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил.

У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 млн рублей у «Ив Роше». Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег – такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Освободился из колонии в 2018 году.



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