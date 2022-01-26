 

Взрыв автобуса в Воронеже могли устроить украинские диверсанты

26.01.2022, 19:06, Новости дня
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Взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже, который произошел в августе 2021 года, мог быть диверсией, которую устроили выходцы из Украины, сообщил источник.

«Как отметил информированный собеседник, версии взрыва газового баллона в салоне и войны между конкурирующими компаниями-перевозчиками более не рассматриваются. По нашим данным, ЧП – ни что иное, как диверсия, которую устроили выходцы из Украины. Взрыв был, скорее всего, совершен с целью дестабилизации обстановки в регионе», – информирует «Московский комсомолец».

Источник издания сообщил, что «все подозреваемые установлены: они приехали в Россию и покинули страну по своим иностранным паспортам. При этом, как отмечает собеседник, местные спецслужбы были предупреждены компетентными органами о возможной активности диверсионной группы заранее, и у руководства ФСБ есть вопросы к работе коллег».

12 августа вечером в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже в больнице умерла еще одна пострадавшая.

Известно, что в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты. У самого автобуса взрывом разорвало крышу, выбило стекла и сорвало обшивку.



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