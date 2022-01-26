 

Цена мартовского фьючерса нефти марки Brent превысила отметку 90 долларов

26.01.2022, 19:06, Новости дня
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Цены на нефть к вечеру 26 января ускорили рост до 2% после выхода статистики о запасах в США, а скорость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель.

В последний раз такое происходило 13 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов, передает РИА «Новости».

По данным на 18.53 мск, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,88%, достигнув 89,86 долларов за баррель. Цена апрельских фьючерсов Brent поднималась на 1,85%, до 88,79 доллара, стоимость мартовских фьючерсов на WTI – на 1,96%, до 87,28 доллара.



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