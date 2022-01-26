 

Россияне услышали пение Ольги Бузовой без фонограммы

26.01.2022, 19:02, Разное
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Telegram-канал «Закулисье» опубликовал аудиозапись пения Ольги Бузовой без фонограммы. Эксперты высказали сове мнение по поводу «таланта» артистки.
В Telegram-канале «Закулисье» появилась запись выступления певицы Бузовой во время фестиваля VK Fest. Дело в том, что специалисты убрали фонограмму и оставили только живой звук с микрофона артистки. С техническим выравниванием и программой Auto-Tune песня бы звучала отлично, но на записи можно услышать только шепот Ольги Бузовой. Понятно, что зрители не слышали это «живое» пение, так как в зале был только грохот фонограммы. Под публикацией владельцы Telegram-канала попытались защитить артистку и написали, что одновременно петь и танцевать очень сложно. В некотором смысле это справедливый комментарий, но все же другие исполнители как-то справляются с этой задачей, и это не выглядит настолько чудовищно. Подписчики не оценили такое пение Бузовой, некоторые назвали ее «суррогатной звездой» и « золотой фанерой России».

Продюсер Игорь Матвиенко тоже прослушал запись и написал, что такое пение будет у каждого исполнителя, если убрать фонограмму. Он отметил, что Бузова может похвастаться приятным тембром, в отличии от других артистов. Журналист Алексей Беляков тоже прокомментировал публикацию. По его словам, звезда «Дома-2» даже без особого таланта смогла достичь невероятного успеха, и это одновременно манит и бесит. К сожалению, в современном мире люди перестали ценить живое пение и готовы слушать вылизанную фонограмму, несмотря на то, как человек поет на самом деле.

Источник: aif.ru



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