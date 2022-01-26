Мнение: И пулемет застрочил
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Путин заявил, что плановую медицинскую помощь в отношении детей нельзя прекращать, несмотря на пандемию.
Чем-то это напоминает известный анекдот: “…и пулемет застрочил с новой силой…”
Именно этот человек (человек ли?) стоит за убийством здравоохранения в стране посредством многолетней “оптимизации”, запущенной согласно его же “майским указам”. И теперь, когда ресурс системы вычерпан до дна, он повелевает изыскать и не допустить. Из каких источников, если всё выжато досуха, не уточняется.
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Источник: Эль Мюрид
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