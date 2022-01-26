Мнение: Карибский фактор

Лавров сегодня заявил, что Россия договорилась с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа о развитии военно-технического сотрудничества (помимо других договоренностей о развитии отношений). Это конечно не означает, что буквально завтра в одной из этих стран появятся российские ракеты и бомбардировщики, но как минимум предвещает заключение новых оружейных контрактов и возможное наращивание российского военного присутствие в Карибском бассейне, причем не обязательно, что оно будет официальным.

PS. С точки зрения подрыва позиций США в Латинской Америке и Западном полушарии в целом, просто напрашивается реализация совместного китайско-российского проекта со строительством Никарагуанского канала, с попутным появлением постоянных военных баз НОАК и ВС РФ для охраны канала в Никарагуа. Но это пока что в разряде благопожеланий, проект строительства канала пока что находится в замороженном состоянии. Но активизация Холодной войны против Китая и РФ, а также давление США на власти Никарагуа, вполне могут в среднесрочной перспективе актуализировать этот важнейший геостратегический проект, который может кардинально изменить расклад сил в Западном полушарии.

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