 

Мнение: Карибский фактор

26.01.2022, 18:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лавров сегодня заявил, что Россия договорилась с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа о развитии военно-технического сотрудничества (помимо других договоренностей о развитии отношений). Это конечно не означает, что буквально завтра в одной из этих стран появятся российские ракеты и бомбардировщики, но как минимум предвещает заключение новых оружейных контрактов и возможное наращивание российского военного присутствие в Карибском бассейне, причем не обязательно, что оно будет официальным.

PS. С точки зрения подрыва позиций США в Латинской Америке и Западном полушарии в целом, просто напрашивается реализация совместного китайско-российского проекта со строительством Никарагуанского канала, с попутным появлением постоянных военных баз НОАК и ВС РФ для охраны канала в Никарагуа. Но это пока что в разряде благопожеланий, проект строительства канала пока что находится в замороженном состоянии. Но активизация Холодной войны против Китая и РФ, а также давление США на власти Никарагуа, вполне могут в среднесрочной перспективе актуализировать этот важнейший геостратегический проект, который может кардинально изменить расклад сил в Западном полушарии.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Дату презентации iPhone 12 Apple объявит на этой неделе

29.03 / Мнение: Поправь локус и снизь планку

05.11 / «Мы имеем дело с попытками отрицать Катынское преступление…»

29.06 / Мнение: Экономика конфликта

20.08 / Политика Стены

31.10 / Власти Молдовы препятствуют въезду корреспондента «Новой газеты» на территорию страны

30.12 / Сын выпал со второго этажа, внука ошпарили кипятком, а муж умер: что стало с затворницей Белохвостиковой

21.08 / Главврач омской больницы заявил о нетранспортабельности Навального

03.07 / «Они кое-что показали по поводу того, кто там работает»

13.08 / Реконструкция подстанции “Битца” завершится до конца 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика