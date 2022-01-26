Восставшие из сугроба

Петербург немного очистили от снега, но непонятно, за чей счет: фотографии.



Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»

На выходных в Петербурге случилось чудо. Горожане, отвыкшие от такого зрелища, фотографировали снегоуборочные машины и толпы дворников под окнами, постили эти картинки в социальных сетях и спрашивали друг у друга: «Что, Путин едет?» Ничем другим невозможно объяснить тот факт, что в Смольном к середине зимы вспомнили: город иногда надо убирать от снега.

«Новая» обратилась в комитет по благоустройству, чтобы понять: воскресный марш-бросок — разовое явление или можно рассчитывать, что до апреля снег уберут хотя бы еще раз?

Ответ цитируем практически без сокращений:

«Комитет по благоустройству, пользуясь хорошей погодой во второй половине прошлой недели, усилил работу сотрудников ручного труда. Главная задача — сделать проход пешеходов по улицам города максимально безопасным. […] Ежедневно на улицы города выходило более 1200 дворников. […]

Благодарим всех неравнодушных жителей и те организации, которые приняли участие в уборке города. Подобное ответственное и бережное отношение к родному городу можно только приветствовать».

То, что 1200 дворников будут выходить только в хорошую погоду, безусловно, настораживает — впереди февраль, время метелей, какое уж тут «бережное отношение к родному городу».

Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»

Корреспондент «Новой» весь день ходил по Петербургу, заглядывая во дворы, откуда доносился стук ломов и скрежет лопат. И пришел к выводу, что большинство работников, аврально поставленных под ружье, были вовсе не штатными дворниками. А работягами, которых согнали со строек.

Косвенно это подтвердили и в комитете по благоустройству, заявив, что «районные администрации по своему усмотрению привлекали к уборке дополнительные силы, исходя из своих возможностей. Дополнительные бюджетные средства при этом не расходовались». Что в переводе с чиновничьего на русский означает — мы просто нагнули бизнес.

ДОСЛОВНО

«Перетерпим, разберемся, наведем здесь порядок. Уже почти навели порядок, нужно определенное время».

А. Д. Беглов на встрече с деятелями культуры 20.01.2022

Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»

…Из арки дома по улице Правды, 2/13, доносится гул и скрежет железа об асфальт. Во дворе полтора десятка мужчин в кислотно-зеленых жилетах колют лед и сгребают его в ковши двух тракторов, которые перекидывают собранное в самосвал.

Орудующие ломами Вахоб и Юра на самом деле никакие не дворники — на Парфеновской, 7, в жилом квартале «Галактика», они работают строителями, и их утром просто выдернули на расчистку снега и льда.

Вахоб и Юра. Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»

«Четыре часа уже здесь, но зарплату нам сохранят, все равно же день рабочий, — говорит Вахоб. — Больше ничего не знаю, идите к начальникам».

Начальники стоят неподалеку и снимают процесс на видео — двое мужчин и гражданка в синей накидке с надписью «Евро Сити», одной их крупнейших управляющих компаний. На вопрос, сколько строителей оторвали от работы и привезли на авральные работы по уборке города, один из мужчин отвечает: «Это военная тайна: Идите в «Жилкомсервис», там сегодня, несмотря на выходной, все работают безостановочно. А мы люди маленькие, отстаньте от нас.

Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»

Проходившая мимо гражданка тоже снимает на телефон уборку двора. «На память! Такая ведь редкость! А с чего это они такие активные? — задается она вопросом. — Я тоже вон у тех, в штатском, спросила: «Может быть, у вас здесь сходка?», а мне сказали, что военная тайна. Подходящие слова!

К ней присоединяется житель соседнего дома Андрей Алексеевич, который уверен, что всего можно добиться только бесконечными жалобами. «Пусть Шнур пикируется с губернатором хоть матом, но кого-то он этими песнями пнул, — говорит он. — Я сейчас на Социалистической улице чуть не упал от шока. Пока шел, считал рабочих — 29 человек! И все чистят, чистят».

Уборка снега и льда на Социалистической. Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»

На углу Правды и Социалистической в недоумении стоит семейная пара с ребенком: под ногами не лед, а гранитная плитка, и на санках, как еще несколько часов назад, не проедешь. Отец тяжело вздыхает и закидывает санки на плечо. Ребенок ноет — он хочет кататься.

Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»

Ольга Сергеевна тоже в замешательстве — там, где она хотела перейти улицу, идут бешеные работы. «Они бы не приехали убирать, если бы про наш Центральный район все газеты и радио не прокричали, а мы судом не пригрозили, — рассуждает она. — Вот их привезли, но не по-хорошему, а потому что приперли и заставили».

Ее слова невольно подтверждает Сергей — плиточник, который чистит снег недалеко от перекрестка. В Петербург он приехал на заработки из Беларуси. «Суббота и воскресенье у нас выходные, — рассказывает он. — Но начальство попросило городу помочь. Мы не отказались. Тут несколько бригад с новостроек «Солнечного города» на проспекте Ветеранов. Из разных фирм по несколько человек набрали. Уборка — вроде не наша работа, но сидеть выходные без работы неинтересно. Семью кормить надо, а эту работу оплачивают. Дадут, наверно, не меньше двух тысяч».

Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»

По словам Сергея, с базы бригаду вывезли в восемь утра, в девять они приступили к уборке. Днем рабочим привозили обед, а к 17:00 обещали доставить ужин. Работы предполагается вести до шести вечера. «Сегодня первый день, завтра — второй, — говорит Сергей. — Все нормально. Свежий воздух. Размяться можно. На стройке видишь одни и те же лица, а тут хоть и людей и город посмотришь».

Дальше по Социалистической в сторону Марата работает группа ребят из Узбекистана.

Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»

— Мы не знаем, кто этой уборкой должен заниматься. Мы разнорабочие на «Солнечном городе». Нам сказали ехать — мы тут.

— Вам заплатят за работу здесь?

— Нет. Она как шла, так и идет. Этот день не добавочный. Просто снег убираем.

Но затрагивает уборка далеко не все дворы и улицы. В одном из оставшихся обледенелым дворе снова встречаю Ольгу Сергеевну — она ходила за продуктами.

Ольга Сергеевна возвращается домой из магазина. Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»

«А у нас так и не убрали, — сетует пожилая женщина. — Я вчера возвращалась домой, было самоубийством по улицам ходить. Так скользко, что идти страшно. Стояла на Социалистической и думала: то ли по проезжей части пойти — если машина треснет, то сразу на тот свет, то ли по тротуару — поскользнешься и до конца жизни хромать будешь».

«Новая в Петербурге»

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