Идрисов раскритиковал работу петербургского РПН в пандемию «омикрона»

Юрист Динар Идрисов призвал главного санитарного врача Петербурга Наталью Башкетову объявить в городе эпидемию и уйти в отставку. По его мнению, чиновница не справилась с возложенными на нее обязанностями. Именно это могло привести к тысячам смертей жителей Северной столицы из-за новой волны COVID-19.

Петербург продолжает бить рекорды по заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон». В среду, 26 января в городе было зафиксировано 10 581 случай заражения. Увеличение темпов распространения вируса обусловлено безответственностью администрации губернатора Александра Беглова в вопросе антиковидной политики.

Правозащитник Идрисов заявил, что считает причастной к нестабильной эпидемиологической ситуации главного санитарного врача города Наталью Башкетову.

«Башкетова должна объявить эпидемию и уйти в отставку, потому что на протяжении всего этого времени она не справлялась со своими должностными обязанностями, а Следственный комитет должен возбудить в отношении нее уголовное дело за преступную халатность, потому что тысяча смертей в городе могли не случиться», – заявил Идрисов.

Политолог акцентировал внимание на том, что статистика по гибели среди детей Петербурга замалчивается. Власти города прикрывают свою халатность и безответственность якобы заботой о горожанах. Вместо ввода тотальных ограничительных мер для несовершеннолетних петербуржцев, следует позаботиться о «разрыве способа» массовых заражений новым штаммом «омикрон».

«Любой заболевший ребенок тут же заражает огромное количество других, коэффициенту омикрона по заражаемости очень высокий», —аргументировал свою позицию эксперт.

Так, 25 января стало известно о вводе новых коронавирусных ограничений в Санкт-Петербурге. С 28 января по 13 февраля представителям молодежи запретили находиться в общественных местах и на массовых мероприятиях. Несмотря на это, школьников не торопятся переводить на дистанционное обучение. Именно это лишний раз доказывает непоследовательность антиковидной политики Беглова.