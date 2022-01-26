«Не брат ты мне»: Лилли Вачовски раскритиковала новую «Матрицу» и её режиссёра

Между сёстрами-режиссёрами Ланой и Лилли Вачовски разгорелся скандал из-за провального выхода на экраны кинофильма «Матрица: Воскрешение». В пылу спора, произошедшего в Twitter, Лилли написала гневный пост, в котором заявила, что Лана ей более не брат.

Эмоциональный и полный грубых слов твит Лилли Вачовски разлетелся по Сети и стал предметом горячих дискуссий по всему миру. Многие зрители, разочарованные фильмом, поддержали обвинения Лилли, в то время как сторонники Ланы Вачовски указали на достоинства фильма и встали на защиту режиссёра. По мнению сторонников Ланы, Лилли давно сдулась как режиссёр и не может снять ни одного достойного фильма. В качестве примера ей привели Никиту Михалкова и Андрея Кончаловского, которые, несмотря на возраст, всё ещё снимают великие фильмы о великих войнах и зарабатывают на этом немало денег из госбюджета.

«Мы создавали этот фильм вместе, а ты скатила его в г…но (грязь – прим. ред.). Не знаю, что за п…обратию (дурную компанию – ред.) ты собрала для съёмок, но получился отвратнейший в..ер (опус – ред.). Не брат ты мне, гнида трансгендерная», – написала Лилли Вачовски.

«Сперва добейся. Я всегда была любимой папиной дочкой, а ты так и останешься на вторых ролях. Если бы у тебя были яйца, ты бы сказала мне это в лицо, а не тявкала в твиттере», – парировала твит сестры Лана Вачовски.

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