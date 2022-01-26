Внук Елизаветы II Питер Филлипс представил бабушке свою новую девушку

Старший внук королевы Елизаветы II и сын принцессы Анны, 44-летний Питер Филлипс, представил бабушке свою новую возлюбленную. Как сообщает Daily Mail, ею оказалась 40-летняя Линдси Уоллес. Машину, в которой ехали Питер и Линдси, иностранные журналисты заметили у ворот Виндзорского замка, и сделали вывод – Филлипс привез любимую на аудиенцию с Ее Величеством. Ранее представитель внука королевы подтвердил, что госпожа Уоллес сопровождала Питера на церемонии крещения сына принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка и сына Зары и Майка Тиндалл. Однако лично Линдси Уоллес познакомилась с королевой только сейчас.

Это была очень теплая встреча, и королева явно была рада встретить кого-то, кто делает Питера таким счастливым. Эта встреча – явный признак, что у них все серьезно, возможно, это первый важный шаг и они когда-нибудь решат пожениться, – цитируют слова источника иностранные СМИ.

О Линдси известно немного: ей 40 лет, она дочь нефтяного магната, мать двоих детей, и, по слухам, до сих пор находится в официальном браке, хотя с мужем не живет. Питер и Линдси знакомы давно, поскольку Уоллес училась вместе с сестрой Филлипса, Зарой, и, как говорят, очень ценит дружбу с внучкой королевы. Как утверждают источники, Линдси и Питер сблизились не более двух лет назад, когда внук королевы уже разошелся со своей женой Отэм, но по документам еще был женат.

Линдси Уоллес

Напомним, что в конце 2019 года Питер Филлипс и уроженка Канады Отэм Келли стали жить раздельно. О своем намерении развестись после 13 лет брака пара объявила в феврале 2020 года. Инициатором выступила Отэм, заявив, что “несчастна в браке” и хочет переехать на родину в Канаду. Этот удар по репутации семьи произошел в одно время с “мегзитом”. Неизвестно, причастна ли к разводу Линдси.

В середине мая 2021 года стало известно, что заявление о разводе наконец-то поступило на рассмотрение в Верховный суд Лондона и вскоре бракоразводный процесс был завершен. Было решено, что их дети – Саванна и Айла будут жить с матерью в Канаде.

Королева Елизавета II, Отэм и Питер Филлипс