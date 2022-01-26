 

Внук Елизаветы II Питер Филлипс представил бабушке свою новую девушку

26.01.2022, 18:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Старший внук королевы Елизаветы II и сын принцессы Анны, 44-летний Питер Филлипс, представил бабушке свою новую возлюбленную. Как сообщает Daily Mail, ею оказалась 40-летняя Линдси Уоллес. Машину, в которой ехали Питер и Линдси, иностранные журналисты заметили у ворот Виндзорского замка, и сделали вывод – Филлипс привез любимую на аудиенцию с Ее Величеством. Ранее представитель внука королевы подтвердил, что госпожа Уоллес сопровождала Питера на церемонии крещения сына принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка и сына Зары и Майка Тиндалл. Однако лично Линдси Уоллес познакомилась с королевой только сейчас.

Это была очень теплая встреча, и королева явно была рада встретить кого-то, кто делает Питера таким счастливым. Эта встреча – явный признак, что у них все серьезно, возможно, это первый важный шаг и они когда-нибудь решат пожениться, – цитируют слова источника иностранные СМИ.

О Линдси известно немного: ей 40 лет, она дочь нефтяного магната, мать двоих детей, и, по слухам, до сих пор находится в официальном браке, хотя с мужем не живет. Питер и Линдси знакомы давно, поскольку Уоллес училась вместе с сестрой Филлипса, Зарой, и, как говорят, очень ценит дружбу с внучкой королевы. Как утверждают источники, Линдси и Питер сблизились не более двух лет назад, когда внук королевы уже разошелся со своей женой Отэм, но по документам еще был женат.

Линдси Уоллес

Напомним, что в конце 2019 года Питер Филлипс и уроженка Канады Отэм Келли стали жить раздельно. О своем намерении развестись после 13 лет брака пара объявила в феврале 2020 года. Инициатором выступила Отэм, заявив, что “несчастна в браке” и хочет переехать на родину в Канаду. Этот удар по репутации семьи произошел в одно время с “мегзитом”. Неизвестно, причастна ли к разводу Линдси.

В середине мая 2021 года стало известно, что заявление о разводе наконец-то поступило на рассмотрение в Верховный суд Лондона и вскоре бракоразводный процесс был завершен. Было решено, что их дети – Саванна и Айла будут жить с матерью в Канаде.

Королева Елизавета II, Отэм и Питер Филлипс



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Татьяна Догилева удивила располневшей фигурой

31.10 / Мнение: Карабах и последствия для “Набукко”

15.08 / Мнение: Роботизация России: прогнозы сбываются

24.12 / Состояние здоровья Андрея Малахова ухудшилось

25.05 / Мнение: Три миллиона рублей за рукописный сборник песен Александра Вертинского

27.02 / Дешёвые лица наших инфлуенсерок – Личное мнение

30.04 / Колодцы в пустыне для себя и других животных вырыли мустанги и одичавшие ослы

25.06 / Для тех, кто хочет выглядеть молодо и модно: стильные прически для женщин старше 60 лет

28.09 / В Подмосковье спасли проглотившего более 20 магнитов трехлетнего ребенка

05.11 / Мнение: Украина жалуется, что Россия не пускает к ней уголь из Казахстана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика