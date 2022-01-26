Рада приняла антидопинговые законы. В Украине создадут Национальную лабораторию антидопингового контроля

Документ поддержали 303 народных депутата.

Принятый законопроект “уточняет функции и полномочия Национального антидопингового центра (НАДЦ), организует допинг-контроль на основе стандартов ВАДА (Всемирного антидопингового агентства. – “ГОРДОН”), устанавливает ответственность за нарушение антидопинговых правил, предусматривает функционирование Национальной лаборатории антидопингового контроля, которая в будущем будет сертифицирована ВАДА”, сообщила в Facebook член парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта, нардеп от “Слуги народа” Ольга Саладуха.

Кроме того, в среду нардепы проголосовали за основу, а позже и в целом проект закона №5640 о внесении изменения в ст. 52 закона Украины “О физической культуре и спорте” относительно деятельности Национальной лаборатории антидопингового контроля.

Документ во втором чтении поддержал 281 нардеп.

По словам соавтора законопроекта Саладухи, он детализирует процесс работы антидопинговой лаборатории и формирования ее руководства.

“Директором антидопинговой лаборатории не может быть действующий спортсмен, судимое лицо, должностное лицо любой спортивной федерации. Самое важное, что в процессе подготовки этих законопроектов комитет провел несколько раундов переговоров с ВАДА и внес в текст все необходимые правки, – отметила нардеп. – Когда антидопинговая лаборатория заработает, Украина больше не будет тратить сумасшедшие средства на вывоз и анализ допинг-проб за рубежом. Все скандалы, связанные с употреблением запрещенных веществ, останутся в прошлом”.

https://www.facebook.com/saladukhaolga/posts/346773837450728

Контекст:

26 октября 2021 года Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что провело спецоперацию “Геркулес”, которая длилась последние два года. В результате были получены доказательства, позволяющие предположить, что, начиная с 2012 года НАДЦ Украины проводил заблаговременный сбор образцов допинг-проб, организуя тестирование спортсменов по предварительной записи.

Кроме того, во время спецоперации нашли доказательства, что в 2021 году НАДЦ сознательно обозначил по меньшей мере шесть образцов, взятых у спортсменов в соревновательный период, как взятые во внесоревновательный период. Повторный их анализ показал, что каждая из этих допинг-проб не содержала запрещенных веществ. В ВАДА подчеркнули, что это важно, так как некоторые вещества запрещены только в соревновательный период.

После публикации отчета ВАДА в отставку подали директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек. Их прошения удовлетворили.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт считает, что в допинговом скандале, в который попала Украина, виноваты его предшественники.

Всемирное антидопинговое агентство – независимая структура, осуществляющая координацию борьбы с допингом в спорте. Основана в 1999 году.

НАДЦ является специализированным госучреждением, находится в управлении Минмолодежи и спорта. Организация занимается внедрением антидопинговой программы, включающей информирование и образование, а также допинг-контроль (планирование, отбор проб, отправка их в лабораторию, получение результата, его обработка, слушание и апелляция).

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