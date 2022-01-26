“Покинула жаркую Бразилию и вернулась в холодный Париж”. Кунаки пришла на модный показ в шубе с капюшоном

Образ Кунаки дополнили черные высокие чулки-ботильоны с каблуком-рюмочкой от Amina Muaddi.

В публикации отмечается, что в своем последнем посте в Instagram 13 января модель еще позировала в белом бикини и парео, но “из любви к моде она готова совершить немыслимое – Кунаки покинула жаркую Бразилию и вернулась в холодный Париж”.

26 января фото Кунаки в шубе были опубликованы в Instagram.

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Контекст:

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мать – итальянка, родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.

В 2018 году Кунаки вышла замуж за Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.

Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

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