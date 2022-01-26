Морковный сок помогает снижать артериальное давление

Медики рассказали о полезном напитке, который снижает артериальное давление. Они заявили, что с этой целью нужно пить морковный сок.

Миллионы человек во всем мире страдают повышенным кровяным давлением. Развитие гипертонии можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни и правильно питаться. В частности, рекомендуется есть больше фруктов и овощей. Медики рассказали, что в борьбе с давлением отлично подойдет распространенный корнеплод.

Результаты проведенного исследования показали, что очень много человек живут с гипертонией, но даже не знают об этом. Риск развития проблем с давлением можно избежать, если изменить образ жизни.

Кровяное давление – сила, действующая на внутренние органы и сосуды, когда сердце перекачивает по организму кровь. Данный параметр характеризуется двумя показателями. Систолическое давление обозначается большим числом, речь идет о силе, с которой сердце перекачивает кровь. Вторы параметром является диастолическое давление, он выражает сопротивлению кровотоку, которое происходит в сосудах.

Если давление находится в пределах 120 на 80-140-90 мм ртутного столба, то это значит, что человек подвержен риску развития гипертонии в будущем. Важно следить за образом жизни, чтобы предотвратить возможные проблемы.

Источник: inosmi.ru