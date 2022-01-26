 

Флагманские смартфоны Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket уже можно предварительно заказать из Европы

26.01.2022, 17:58, Новости дня
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Китайские флагманы Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket постепенно выходят на рынок Европейского Союза. Как стало известно, на этом рынке уже открыт предзаказ на данные модули смартфонов.

Одной из стран, где пытаются продвигать китайские гаджеты, стала Болгария. Там цена на китайские флагманы стартует с 1125 евро. За такую цену можно получить базовую версию с объемом оперативной памяти 8 Гб и накопителем на 256 Гб.

С такими же данными модель Huawei P50 Pocket предлагают за 1435 евро. Цена слишком велика для жителей Болгарии. Потому дилер китайского производителя пытается хоть немного смягчить шок, предлагая в качестве бесплатного бонуса беспроводные наушники FreeBuds 4, которые отдельно можно приобрести за 135 евро.



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