Студент получил от компании Apple 100 тыс. долларов за успешный взлом Mac

Райан Пикрен из Соединенных Штатов только учится на специалиста по кибербезопасности. Но талантливый студент уже сумел взломать аккаунты в Apple Mac, обнаружив, таким образом, серьезную уязвимость.

Поскольку данный опыт молодой человек не использовал в преступных целях, а наоборот, предупредил о ней разработчика, последний выплатил крупную премию в сумме сто тысяч американских долларов.

Тем временем эксперты говорят о том, что в устройствах Apple Mac и iPhone действительно обнаруживаются часто уязвимости. Например, хакеры могут воспользоваться недостаточной защищенностью алгоритмов, на которых работают видеокамеры. Однако на свете нет ничего идеального. Apple также не является исключением.