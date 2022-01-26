 

48-летняя Клум высунула язык и потрусила на камеру пятой точкой под свой трек

26.01.2022, 17:36, Новости дня
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В кадре Клум синхронно двигалась с бразильским музыкантом, танцором и дрэг-квин Паблло Витар.

Видео Клум в соцсети посмотрели больше 900 тыс. раз.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Контекст:

Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в Германии. В 18 лет она победила в популярном немецком телешоу и подписала контракт с модельным агентством на $300 тыс. В 1993 году Клум переехала в США.

Всемирная известность пришла к ней в 1998 году, когда ее фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated, тираж которого в США достигает 20 млн экземпляров. Кроме того, Клум стала одной из ведущих моделей бренда нижнего белья Victoria’s Secret. В 2008 году она вошла в список 15 богатейших моделей мира по данным Forbes.

Клум замужем в третий раз. Нынешний супруг модели – немецкий музыкант Том Каулитц. От второго брака с темнокожим британским исполнителем Силом у модели трое детей: сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006) и дочь Лу Сулола Сэмюэль (2009).

Еще одна дочь – Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) – родилась от бизнесмена Флавио Бриаторе, с которым Клум рассталась во время беременности. Второй муж модели, Сил, удочерил девочку, когда пара была вместе.

Дрэг-квин – сленговое выражение, которое используют для обозначения артистов мужского пола, переодевающихся в женскую одежду.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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