 

Голикова призвала все регионы ввести ограничительные меры из-за COVID

26.01.2022, 17:36, Новости дня
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства призвала регионы, где еще не действуют ограничительные меры из-за новой коронавирусной инфекции, ввести их.

«Еще большая нагрузка нам предстоит, мы это видим по развитию ситуации. Я хочу еще раз обратиться к регионам страны: там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничительные меры принять с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического благополучия», – цитирует ее ТАСС.

Также она заявила, что работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим работы.

«Регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям максимально перевести работников на дистанционный режим работы», – добавила Голикова.

Ранее Голикова сообщила, что в РФ есть четыре региона, сохраняющие лидерство по коллективному иммунитету к коронавирусной: Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%).



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