 

Депардье заметили в заснеженном аэропорту Стамбула

26.01.2022, 17:36, Новости дня
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Французского актера, гражданина РФ Жерара Депардье заметили среди пассажиров в аэропорту Стамбула, кто не смог вовремя улететь из-за мощного снегопада.

Ролик с кинозвездой сейчас обсуждают в социальных сетях. На видео показан момент, когда Депардье стоит, облокотившись на стол в зале ожидания, передает РЕН ТВ.

Напомним, в Стамбуле выпало рекордно количество снега. Из-за неблагоприятных условий отменили 729 рейсов, 341 из них – прибывающий, 388 – на вылет. Российское генконсульство в Стамбуле помогает россиянам, чьи рейсы отменили из-за ухудшившейся погоды, заявили в дипмиссии.  



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