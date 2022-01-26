Депардье заметили в заснеженном аэропорту Стамбула

Французского актера, гражданина РФ Жерара Депардье заметили среди пассажиров в аэропорту Стамбула, кто не смог вовремя улететь из-за мощного снегопада.

Ролик с кинозвездой сейчас обсуждают в социальных сетях. На видео показан момент, когда Депардье стоит, облокотившись на стол в зале ожидания, передает РЕН ТВ.

Напомним, в Стамбуле выпало рекордно количество снега. Из-за неблагоприятных условий отменили 729 рейсов, 341 из них – прибывающий, 388 – на вылет. Российское генконсульство в Стамбуле помогает россиянам, чьи рейсы отменили из-за ухудшившейся погоды, заявили в дипмиссии.