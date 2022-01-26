 

Медики назвали продукты, которые нужно есть только теплыми

26.01.2022, 17:32, Разное
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Медики рассказали, какие продукты необходимо есть исключительно теплыми. Существует большое заблуждение, что посредством «холодной диеты» можно с легкостью избавиться от лишних килограммов.
В данном случае подход к питанию следующий: любая пища должна потреблять в холодном, а порой очень ледяном виде. Тогда организму придется тратить дополнительные калории на ее «подогрев». Медики заявили, что к такому методу похудению прибегать не нужно. Холодная пища и вовсе может привести к проблемам с ЖКТ.

Нельзя есть холодным белок. В таком виде он долго не задерживается в желудке, поэтому не успевает расщепиться до аминокислот. В кишечник белок попадает в непереваренном виде, а это чревато дисбактериозом.

Нужно разогревать любую еду, приготовленную с маслом. Все дело в том, что жиры в холодном виде плохо расщепляются, поэтому в животе провоцируется дискомфорт. В целом диетологи советуют есть всю пищу, обработанную термальным путем, теплой. Исключение должны составлять только овощи и фрукты. Их перед употреблением нужно нагреть до комнатной температуры.

Есть еще одно важное правило нельзя смешивать холодную и теплую пищу, иначе значительно позже наступает чувство насыщения. Иногда этой уловкой пользуются заведения общепита. Если запить бургер холодным напитком, то его можно съесть больше, нежели положено.

В то же время в данном правиле есть исключение. Медики советуют есть холодным картофель. Все дело в том, что в клубнях овоща содержится устойчивый крахмал, который после полного остывания обретает свои полезные свойства.

Источник: www.mk.ru



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