 

Сергей Лазарев показал себя обнаженным под водопадом

26.01.2022, 17:32, Разное
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Известный российский певец Сергей Лазарев показал себя обнаженным под водопадом. Поклонницы восхитились его спортивной фигурой.
Сейчас Сергей Лазарев наслаждается отдыхом в Коста-Рике. Он решил продлить себе новогодние каникулы, поэтому после Доминиканы не отправился в Москву. В Коста-Рике артист наслаждается живописными пейзажами и конными прогулками. Яркие кадры со своего отдыха Лазарев публикует в социальной сети Instagram.

Лазарев старается правильно питаться и заниматься в спортивном зале. В связи с этим он не стесняется показывать свое обнаженное тело. На новом фото исполнитель хита «Снег в океане» предстал под водопадом. При этом подписчики так и не смогли понять, присутствовали в тот момент на нем плавки.

Ранее Лазарев публиковал видео под этим водопадом. На нем просматриваются красные плавки у артиста. В то же время сам он решил сохранить интригу до конца. Нашлись и те, кто стал переживать за здоровье Сергея Лазарева. Многие поинтересовались, не замерз ли он под потоком воды и не болит ли у него голова.

Источник: www.instagram.com



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