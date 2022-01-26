Эксперт Володин порекомендовал россиянам отложить покупку автомобиля

Эксперт Павел Володин пояснил россиянам, когда лучше покупать автомобиль. Оценив ситуацию на рынке, он порекомендовал им на время отложить этот вопрос.

В РФ в последнее время снизился интерес покупателей к новым автомобилям, в то же время дилеры не уступают и продолжают переписывать прайсы. Из месяца в месяц производители объявляют о повышении стоимости на машины. Володин рассказал, когда лучше порадовать себя новым автомобилем.

Компания Kia в прошлом году объявила, что рост продаж составил 3% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Выпуск автомобилей нарастила и японская компания Nissan. По словам Володина, в 2022 году на рынке будет наблюдаться достаточно непростая ситуация из-за дефицита полупроводников. В связи с тем, что в мире растет заболеваемость коронавирусом, предприятия переводят сотрудников на удаленную работу. Это грозит простоем сборочных линий.

В то же время прогнозируется, что в третьем квартале улучшится ситуация с поставкой комплектующих. Если так действительно будет, то дилеры снизят наценки. К тому же в мире на сегодняшний день наблюдается сложная геополитическая ситуация. США постоянно грозят РФ санкциями. И заявляют о том, что может быть введен запрет на работу банков с долларами.

На фоне таких событий эксперт рекомендует на некоторое время отложить покупку авто. Деньги лучше поберечь, тем более не стоит брать транспортное средство в кредит.

Источник: solenka.info