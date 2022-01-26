 

В России запретили выращивать рассаду на подоконниках

26.01.2022, 17:31, Разное
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Госдума одобрила в третьем чтении Федеральный закон «Об условиях подготовки посадочного материала для любительского садоводства и огородничества». Закон запрещает проращивать семена в квартирах и частных домах.

Через 2-5 недель, в зависимости от региона, россияне начнут высаживать семена огурцов и помидоров в горшки для рассады и выставлять их на подоконники. Затем подросшие растения они планируют отвезти на свои садовые участки и высадить в теплицы или открытый грунт. В 2022 году они не смогут сделать это, не нарушая закона.

– Закон вводит понятие помещений, предназначенный для выращивания саженцев сельскохозяйственных структур. Квартира в число таких помещений не входит. Кроме того, перемещение саженцев растений без регистрации в Государственной информационной системе «Меркурий» категорически запрещено. Поэтому граждане должны услышать – выращивать помидоры на подоконнике больше нельзя. Будем выявлять и наказывать, – заявил автор закона, депутат Виталий Милонов.

Против законопроекта активно выступали депутаты от КПРФ. Они считают, что закон направлен на поддержку финансовых интересов крупных агрохолдингов, принадлежащих олигархам. Скрыться от контроля садоводам-нелегалам не удастся – в ночное время их окна хорошо видны с улицы – там горят фитолампы или светильники дневного света, чтобы рассада росла быстрее. В сезон вывоза рассады останавливать машины будут экипажи ГАИ и представители общественных организаций.

Рынок сельхозпродукции уже отреагировал на новости из Госдумы – огурцы на полках подорожали на 5,3%. Помидоры же пока остаются в той же цене, что и вчера.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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