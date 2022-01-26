Le Figaro – Макрон предложит Москве путь к разрядке напряжённости по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон предложит Владимиру Путину «путь к снижению напряжённости» в украинском кризисе, пишет Le Figaro. Как заявили в Елисейском дворце, для этого Макрон в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным. По мнению французского лидера, в ситуации нарастающего кризиса всё ещё остаётся место для дипломатии и разрядки, передаёт газета.



AP

Президент Франции Эммануэль Макрон предложит Владимиру Путину «путь к снижению напряжённости» в украинском кризисе, пишет Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца. «Президент скоро встретится с Владимиром Путиным, чтобы, по сути, предложить ему путь к разрядке напряжённости», — заявили в администрации президента Франции, уточнив, что обмен мнениями состоится «в ближайшие дни».

По словам окружения французского президента, Эммануэль Макрон считает, что в ситуации, когда вокруг Украины раздаётся «бряцанье оружием», всё ещё остаётся место для «дипломатии и деэскалации». С этой целью специальный представитель Эммануэля Макрона по РФ Пьер Вимон посетит Москву во вторник, сообщили в Елисейском дворце.

Как передаёт издание, в среду 26 января Франция, Германия, РФ и Украина проведут в Париже встречу по Украине на уровне дипломатических советников. В ней примут участие советники Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, а также глава администрации Владимира Зеленского. Так называемый нормандский четырёхсторонний формат направлен на реализацию минских мирных соглашений 2015 года, исполнение которых сегодня находится в тупике.

По словам Елисейского дворца, в ближайшее время украинская Рада пересмотрит подготовленный летом 2021 года закон, признающий Россию «государством-агрессором и государством-оккупантом», который Москва считает противоречащим Минским соглашениям. «Затем мы сможем договориться о гуманитарных мерах», таких как обмен пленными и открытие контрольно-пропускных пунктов, добавили в Елисейском дворце. Кроме того, в администрации пообещали попытаться договориться о дате переговоров между Киевом и ополченцами о статусе Донбасса.

Франция подчеркнула необходимость не обострять нарастающий кризис в отношениях Запада и РФ из-за Украины. «Мы обеспокоены и очень внимательны к тому, чтобы не создавать двусмысленности, дополнительной нестабильности», — подчёркивает Елисейский дворец. Как напоминает газета, Великобритания на днях обвинила Россию в попытке установить в Киеве пророссийский режим и обдумывании возможной оккупации Украины. Вашингтон, Лондон и Канберра также объявили об отзыве своих дипломатов с Украины, сославшись на перспективу российского вторжения «в любой момент».

Кроме того, Соединённые Штаты привели в состояние боевой готовности до 8500 военнослужащих, которые могут быть развёрнуты в составе войск НАТО в случае вторжения РФ на Украину. «В Европе по-разному относятся к России», — признали сотрудники администрации Макрона. Однако, по их словам, Москву и Париж объединяет общая обеспокоенность по поводу неустойчивой ситуации по обе стороны Атлантики. Что касается гарантий безопасности, запрошенных Россией у США и НАТО, «мы хотим, чтобы ответ был как можно более сплочённым, максимально унифицированным, таким образом, чтобы он был совершенно убедительным, выполнимым и объединял всех в одной цели — стратегической безопасности в Европе», заявили в окружении французского лидера.