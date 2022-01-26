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Столько лет нужно среднему россиянину, чтобы выплатить свою ипотеку.

По данным агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), за 2021 год объем выданной ипотеки обновил рекорд, достигнув почти 5,7 трлн рублей (годом ранее — 4,4 трлн рублей). Средний срок ипотечного кредитования составил почти 21 год — это максимум за всю историю наблюдений. ЕСТЬ ОБНОВЛЕНИЕ

БКИ «Эквифакс» сообщило, что реальная ставка ипотечного кредитования к концу 2021 года выросла до 13,2% — на 4,4 процентных пункта, по сравнению со значением 8,8% в ноябре. Это самая высокая полная стоимость кредита с 2015 года. На этом фоне за декабрь средний размер ипотеки упал до 3,4 миллиона рублей, а средний срок выплаты долга сократился на два года — до 17 с половиной лет.

Растет и задолженность по ипотеке — в декабре 2021 года общий долг россиян составил 11,4 трлн рублей (в прошлом году — 9,27 трлн рублей). Это около половины общего кредитного долга россиян-физлиц, который, по последним данным, составил более 24 трлн рублей. Наибольшие суммы ипотечного долга — в Москве (1,59 трлн рублей) и Московской области (0,99 трлн рублей). По просроченной задолженности также лидируют Москва и Московская область (9,4 и 6,1 млрд соответственно).

Аналитики НКР назвали две причины рекордного спроса на ипотечные кредиты — льготные программы и пониженные ставки. После пересмотра программ льготного кредитования в менее выгодную сторону летом 2021 года на рынке наступило «охлаждение»: во втором полугодии доля ипотеки с господдержкой опустилась ниже 10%, в то время как в первом полугодии в среднем составляла 27%.

Условия «льготной ипотеки» выглядели заманчиво: весной 2020 года Путин поручил снизить ставку до 6,5% годовых и увеличить максимальные суммы кредита до 8 млн рублей в Москве и Петербурге, до 3 млн рублей в регионах.

В июле 2021 года выгодные условия закончились — базовую ставку повысили до 7%, а максимальную сумму займа ограничили до 3 млн рублей для всех регионов.

Тем не менее средний размер ипотеки увеличился на 25% за 2021 год.

«Объемы выдачи в текущем году увеличились благодаря росту среднего чека и количества займов. В начале года сумма среднего ипотечного кредита составляла 2,65 млн рублей, по итогам сентября впервые превысила 3 млн рублей, а в октябре достигла 3,1 млн рублей», — говорится в докладе агентства. С 2019 года рост средней суммы ипотечной сделки составил более 40%, а срока — более 20%.

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Цены на недвижимость также выросли — в среднем на 20% за год. Стоимость квадратного метра в новостройке экономкласса в Москве увеличилась на 30% (в элитном сегменте — на 43%), а в Новой Москве квадратный метр жилья подорожал на 18%. На пресс-конференции в декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что «дешевая ипотека ведет к удорожанию [жилья], но позитивный эффект очевиден». Однако еще в апреле президент называл повышение цен на жилье «не просто ростом» и поручил ФАС проверить подорожание недвижимости: «Я не буду объяснять, вы сами все знаете, но в европейской-то части — тридцать, двадцать!»

Кроме того, с января 2022 года вступил в силу закон о повышении кадастровой стоимости недвижимости. Она составит 181 тысячу рублей за квадратный метр (ранее — 149 тысяч рублей), что является повышением на 21,4%. Эксперты связали такое подорожание с быстрым ростом цен на жилье в последние годы, а также обратили внимание, что резкий «скачок» отразится на нагрузке налогоплательщиков, которая может пропорционально вырасти.

Алина Данилина, корреспондент

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