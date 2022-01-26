Тельцам будет комфортно в знакомой обстановке, Весам – в многолюдном месте: как спланировать первое свидание, исходя из знака зодиака партнера

Когда хорошо знаешь человека, то имеешь представление о том, какой досуг придется ему по душе. А что делать, если вы только познакомились с потенциальным романтическим партнером? Как организовать для него идеальное свидание? Для этого следует ориентироваться на его знак зодиака.

Овен

Организуйте то свидание, которое будет предполагать физическую активность. Овен придет в восторг, если вы пригласите его в скейт-парк, на скалодром или просто покататься на роликах или на велосипедах. Также представителю огненной стихии точно понравятся игры с соревновательным моментом, например гольф.

Телец

Телец очень любит комфорт и уютную домашнюю атмосферу. Он будет рад, если на первое свидание вы пригласите его в милый ресторан, где вкусно готовят. Телец также будет рад приглашению на дегустацию вин, например.

Близнецы

Представитель воздушной стихии любит те занятия, которые стимулируют его интеллектуальную активность. Он любит впитывать новую информацию, поэтому обрадуется приглашению в музей, на выставку, даже в книжный магазин.

Рак

Рак — водный знак, поэтому комфортнее всего он себя чувствует рядом с водоемом. Вы можете организовать пикник на природе: возле озера или реки. А если ваш партнер Рак любит рыбалку, то можете смело предлагать ему такой досуг. Альтернативный вариант — посещение кулинарного мастер-класса, где вы вместе сможете приготовить еду.

Лев

Лев всегда любит быть в центре внимания. Он не обрадуется, если его пригласят на свидание, где можно побыть в уединении с партнером, вдали от посторонних глаз. Так что просто предоставьте Льву возможность блистать. Например, пригласите его в караоке-бар, на показ мод, на какую-нибудь выставку, где он сможет показать себя во всей красе.

Дева

Деве по гороскопу нравится что-то полезное и практичное, а не просто пустая болтовня. Поэтому вы можете спланировать свидание по следующему сценарию: сначала совместная спортивная тренировка (ведь представитель земной стихии очень заботится о своем здоровье), затем визит в кафе, где можно полакомиться полезным смузи и пообщаться.

Вы будете удивлены, но Дева также обрадуется досугу в виде интеллектуальной игры на свидании. Так что не исключайте возможность сразиться в «Монополию», например.

Весы

Представитель воздушной стихии любит посещать те места, где есть люди. Смело выбирайте какое-нибудь изысканное заведение для совместного посещения. Хорошо, если это будет какой-то очень модный или новый ресторан, о котором все наслышаны.

Представитель воздушной стихии также обрадуется посещению художественной галереи, конкурса чтецов и т. д., поскольку является ценителем искусства. Но учтите, что вам придется высказать свою точку зрения относительно увиденного, дать личную оценку. Будьте готовы к интеллектуальным дискуссиям.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Скорпион

Поверхностные светские беседы на первом свидании — это то, что совершенно не привлекает глубокого Скорпиона. Ему интересно как можно больше узнать о партнере, поэтому карточки для знакомства — идеальный вариант. Ответы на откровенные вопросы помогут вам сблизиться.

Скорпиона еще привлекает все таинственное и мистическое, поэтому экскурсия по отелю с привидениями его точно заинтересует.

Стрелец

Стрелец любит получать новые впечатления и открывать для себя новые места, поэтому пригласите его в ту часть города, где он ранее не бывал. Также общительному представителю огненной стихии понравится свидание где-нибудь на вечеринке или в ночном клубе.

Козерог

Козерог много и упорно работает, поэтому во время свидания для него важно расслабиться. Сделать это можно, выбравшись на пикник на природу. Также представителю земной стихии понравится обычная прогулка в парке. Он заряжается энергией от природы и вдохновляется живописными пейзажами.

Водолей

Волонтерская работа — то, что точно понравится Водолею, поэтому смело можете приглашать его в приют для бездомных животных. Также представитель воздушной стихии обожает то, что дает ему новую информацию, поэтому точно обрадуется приглашению на презентацию в сфере IT-технологий.

Рыбы

Представитель водной стихии является романтиком по натуре, поэтому ему нравятся свидания в уединении, где будут только он, партнер и никого больше. Пикник на природе, особенно у водоема — это идеальный вариант для Рыб. Также подойдет прогулка в парке.