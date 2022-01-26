Названа цена смартфона-книжки Google Pixel Notepad

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26.01.2022, 17:13, Новости дня
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Как стало известно, базовая цена для смартфона-книжки Google Pixel Notepad будет установлена на отметке 1400 американских долларов. По словам экспертов, данная сумма не может считаться высокой в этом сегменте мобильных устройств. Аналог прямого конкурента Samsung Galaxy Z Fold3 обойдется покупателю дороже.

Напомним, что устройство такого же класса, выпущенное под корейским брендом Samsung, стоит на 400 долларов дороже.

Однако эксперты все же говорят о том, что объявленная стоимость Google Pixel Notepad не является официальным сообщением. Все-таки нужно дождаться официальной презентации, советуют специалисты. Ведь производитель до ее проведения может как увеличить, так и уменьшить базовую цену.



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