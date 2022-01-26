Компания Samsung создала банковскую карту со встроенным дактилоскопическим сканером

Подсмотреть пин-код больше не удастся. В компании Samsung создали банковскую карту, которая идентифицирует владельца по отпечаткам пальцев.

Дактилоскопический сканер на сегодня стоит уже дешево, поясняют эксперты. Поэтому использовать его целесообразно даже в таких малобюджетных продуктах, как пластиковые карты.

Как поясняют разработчики, в карту вмонтирован специальный чип S3B512C. Производя оплату, достаточно приложить палец к сканеру, и деньги будут переведены с одного счета на другой. У этой технологии только одно неудобство. Если отпечаток пальца станет единственным способом идентификации, невозможно будет отдать послать за покупками третье лицо, например, кого-нибудь их родственников.