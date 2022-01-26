В Харькове во время реконструкции нежилого дома погиб строитель

По данным правоохранителей, в здании на площади Фейербаха на строителя упала стена.

Информация об этом поступила в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №2 в 9.40. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа НПУ и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии”, – добавили в полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

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