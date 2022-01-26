 

Лавров прокомментировал заявление зампредседателя Совфеда РФ о поставках оружия боевикам на Донбассе

26.01.2022, 16:50, Новости дня
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Лавров, комментируя слова Турчака, заявил, что РФ является “сторонником Минских соглашений” и сказал, что Украина якобы их “саботирует”.

В частности Лавров заявил, что страны Запада “должны обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений”, и тогда “все вопросы отпадут”.

Турчак 26 января заявил о необходимости предоставить боевикам на Донбассе российское оружие. Он утверждает, что Украину “накачивают западным летальным оружием”, а “Единая Россия” якобы с тревогой относится к этому. 

Это не первое заявление, озвученное российскими политиками в поддержку боевиков “ЛДНР”. На фоне заявлений о, вероятно, готовящемся вторжении России в Украину представители Коммунистической партии РФ предложили признать террористические организации “республиками”. Проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок “ЛНР” и “ДНР” опубликован на сайте Госдумы 19 января.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков “ЛДНР”, однако Госдума планирует рассмотреть этот проект постановления.  

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал признание РФ боевиков “ЛДНР” “путем в пропасть”, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – частью “большой игры по расшатыванию ситуации”.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО “в восточном направлении” и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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