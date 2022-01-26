 

“Такое нельзя прощать”. Маркевич прокомментировал запрет украинским спортсменам делать фото с россиянами на Олимпиаде

26.01.2022, 16:50, Новости дня
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“Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто враг”, – сказал Маркевич.

Тренер назвал братание с россиянами недопустимым.

“О каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать”, – подчеркнул он.

Маркевич убежден – лучшим ответом на агрессию России будут победы украинских спортсменов на соревнованиях самого высокого уровня.

Контекст:

Украинским спортсменам рекомендовали избегать представителей России на Олимпиаде в Пекине, которая начинается 4 февраля и будет продолжаться до 20 февраля.

Такие рекомендации связаны со скандалом, в центре которого на летней Олимпиаде оказалась украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Выиграв бронзу на Олимпиаде в Токио 7 августа, она обнялась с получившей золото в этой же дисциплине россиянкой Марией Ласицкене. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.

За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от “Слуги народа” Жан Беленюк. Ее поддержали и в Федерации легкой атлетики Украины.

Магучих, вернувшись из Токио 12 августа, прокомментировала ситуацию. “Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года, и я очень горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою гимн”, – сказала она. Спортсменка также поблагодарила воинов, которые защищают Украину на фронте, и пояснила, что после финала Олимпиады испытывала такие сильные эмоции, что хотелось “обнять весь мир”.

Ласицкене сказала, что “главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно”, и подчеркнула: “Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к [украинским спортсменкам]”. 

В Минобороны Украины пообещали “должным образом ознакомить” спортсменов-военнослужащих с доктриной публичного общения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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