На учения в Белоруссию прибыл первый российский истребитель

Первый многоцелевой истребитель СУ-35С ВКС РФ прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

«Многоцелевой истребитель СУ-35С ВКС России, прибывший первым для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, совершает посадку на аэродроме Барановичи 61-й истребительной авиационной базы», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Белоруссию перебазируют современные российские истребители Су-35 Восточного военного округа, российские десантники прибыли в Брест на совместные учения.

Напомним, до 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».