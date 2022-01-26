Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Он одержал победу в матче с канадцем Феликсом Оже-Альяссима, встреча длилась четыре часа 42 минуты и завершилась в пяти сетах со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Медведев уступал по ходу матча 0-2.

В полуфинале Медведев встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, а в финале уже с лучшим из пары Рафаэль Надаль – Маттео Берреттини, передает РИА «Новости».

Australian Open завершится 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который не принимает участие в нынешнем розыгрыше из-за депортации.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира серб Новак Джокович подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение.