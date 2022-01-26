 

“Не самый приятный характер”: Джугелия рассказала, почему Жигунов ушел из “Ледникового периода”

26.01.2022, 16:46, Разное
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Журналист Лаура Джугелия рассказала, почему Сергей Жигунов ушел из проекта «Ледниковый период». Когда актер участвовал в шоу, она работала в проекте на должности редактора.
Лаура Джугелия пояснила о характере Сергея Жигунова. Его она назвала не самым приятным. Актер решил уйти из «Ледникового периода», поскольку узнал, что Анастасия Заворотнюк, которая тогда вела ледовое шоу, состоит в отношениях с Петром Чернышевым. В связи с этим исполнитель роли Максима Шаталина разыграл историю с переломом руки.

Джугелии пришлось записывать финальное видеообращение с участником, чтобы вставить его в очередной выпуск. Ее отправили к Жигунову, а она понимала, что у него не самый приятный характер. Когда включилась камера, актер начал отвечать односложно. У самой Лауры Джугелии совершенно не было опыта, она пыталась ему задать интересные вопросы, однако в итоге Жигунов нахамил ей. После этого съемку пришлось завершить.

На проекте Жигунов выступал с фигуристкой Ириной Лобачевой. Она является экс-супругой Ильи Авербуха главного постановщика проекта.

Напомним, что Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк познакомились на съемках сериала «Моя прекрасная няня». Ради нее он оставил свою жену Веру. Роман коллег по площадке продлился 11 месяцев. После его завершения Жигунов вернулся к семье, заявив, что скучает по дому.

Источник: www.kp.ru



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