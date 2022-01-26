 

Борис Корчевников заявил, что отец скрывал от него сестру

26.01.2022, 16:46, Разное
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Отец известного российского ведущего Бориса Корчевникова скрывал от него факт существования родной сестры. Эта информация прояснилась в рамках телепрограммы «Судьба человека».
Отец Корчевникова продолжительное время злоупотреблял спиртным. Недавно выяснилось, что житель скрывал от сына информацию о том, что у него есть сестра. Очень много времени ведущий ничего не знал много лет. Девушка появилась на свет в другом браке. О том, поддерживает ли ведущий с ней общение, он ничего не сказал.

Корчевников рассказал, что папа рано скончался, поскольку страдал пагубной зависимостью. Сам же ведущий познакомился с родным отцом, когда ему исполнилось 13 лет. До этого родственники никогда не общались. Родителем звезды сериала «Кадетство» оказался Вячеслав Орлов. Он порядка 30 лет проработал на посту управляющего театра имени Маяковского в Москве, пишет портал «Политэксперт».

Корчевников много рассуждал, почему родитель начал выпивать. Он пришел к выводу, что отец много чего таил в себе.



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