Азия в кольце тьмы

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан остались без света из-за глобального сбоя. И тут же начали выяснять, кто из них виноват.

В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане произошел масштабный сбой электричества. Он привел, среди прочего, к отключению водоснабжения и прекращению банковских операций в Бишкеке, остановке «Узбекнефтегазом» работы одного нефтеперерабатывающего и трех газоперерабатывающих заводов. В Бишкеке погасли светофоры, в Ташкенте перестало работать метро, в нескольких районах Алматы отключился свет.

Фото: Igor Kovalenko / EPA

Кроме того, международный аэропорт в Ташкенте перестал принимать рейсы.

А в Узбекистане люди застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте Амирсой.

В Казахстане заявили, что сбой произошел из-за перегрузки транзитной линии, и обвинили в случившемся энергетиков Узбекистана и Кыргызстана.

«25 января 2022 года в 11:59 ч. (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана"», — говорится в заявлении пресс-службы казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.

Объем ограничений, по данным KEGOC, составил порядка 1500 мегаватт.

В Кыргызстане же уверены, что авария произошла не на их территории. Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров сообщил, что точную причину сбоя будет устанавливать специальная комиссия.

«Точно это произошло не на нашей территории, мы это можем точно сказать, показать и доказать нашим соседям. Где именно это произошло и по какой причине, я думаю, это определит уже комиссия, которая будет создана по просьбе правительств трех стран, чтобы мы впредь такого больше не допускали», — сказал он, отметив, что кыргызские энергетики проявили профессионализм и не допустили выхода из строя технического оборудования, поэтому все стратегические объекты страны продолжали работать в штатном режиме.

В министерстве энергетики Узбекистана сообщили, что авария привела к автоматическому отключению Ташкентской и Сырдарьинской теплоэлектростанций (ТЭС), так как они подключены к Единой электрической сети Средней Азии. Это привело также к остановке Талимарджанской и Туракурганской ТЭС.

«В результате электричество было отключено в Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской областях», — рассказали в ведомстве.

Позже в министерстве заявили о постепенном восстановлении подачи электроэнергии в регионы Узбекистана. По поручению президента страны создана Правительственная комиссия под руководством премьер-министра для расследования причин происшествия и разработки плана по профилактике подобных ситуаций.

Уже к 10:40 по Москве возобновился экспорт электроэнергии из РФ в Казахстан.

К 16:30 возобновилась работа аэропорта столицы Узбекистана. Кроме того, подача электроэнергии восстановлена в аэропортах Андижана, Самарканда, Нукуса и Ургенча. Частично электроэнергия подана в аэропорт Ферганы, рассказали ТАСС в компания Uzbekistan Airports.

К 17:00 в Казахстане объявили о восстановлении работы энергосистемы. В пресс-службе правительства республики также отметили, что Узбекистану оказывается помощь в ликвидации последствий аварии.

Авария такого масштаба происходит впервые за всю историю объединенной энергосистемы Центральной Азии, заявил в ходе пресс-конференции министр энергетики Кыргызстана Доскул Бекмурзаев (передает «Радио Азаттык», отделение «Радио Свобода», которое внесено Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»).

Объединенную энергетическую систему Центральной Азии сформировали во времена СССР. В 2009 году она распалась, а восстановили ее только через 10 лет. Впрочем, разговоры об этом велись еще в 2014 году — в Узбекистане и Кыргызстане наблюдался дефицит электроэнергии.

Петр Своик

Политолог, эксперт по электроэнергетике

Энергосистема Казахстана состоит из двух недостаточно связанных частей — севера и юга. Север — это фактически продолжение российской энергосистемы, часть российского энергомоста. Хотя, конечно, он имеет и самостоятельное значение для всего Казахстана. А юг — часть среднеазиатского кольца. Причем среднеазиатское кольцо совмещенное.

Если смотреть диспозицию подстанции этого базового кольца, то там получается так: Киргизия, потом Казахстан, потом Узбекистан, потом опять Киргизия и Казахстан. К этому узбекскому кольцу еще подключено таджикское кольцо. Это все — закольцованные сети. Что произошло: где-то на юге, не в Казахстане… По всей видимости, в Узбекистане, произошло резкое падение генерации — что-то у них там вылетело, мощность объемом примерно полторы тысячи мегаватт. И эти полторы тысячи мегаватт легли дополнительной нагрузкой на связь в Казахстане между севером и югом.

То есть юг потерял 1,5 тысячи мегаватт, следовательно, их надо было получать с севера. А пропускная способность линий с севера на юг меньше вот этой необходимости. В результате на эту линию, как говорят энергетики, произошел наброс мощностей для компенсации, и автоматика сработала на отключение севера от юга, ну или юга от севера.

Автоматика, можно сказать, сработала «на пятерку»: не допустила серьезных разрушений, а просто отключила одну систему от другой. И что еще важнее, очень хорошо сработала автоматика на электростанции.

Вообще, в подобных крупных авариях всегда есть риск того, что станции не только сядут на ноль, но и сядут на ноль с большими неприятностями. Генераторы могут загореться или трансформатор. Здесь все обошлось самым благоприятным образом. Ни одна станция на ноль не села, просто развалилась сеть, и ее оперативно восстановили. Но испугались, особенно профессионалы, очень сильно, потому что само системное разделение севера и юга, а также охват аварией сразу нескольких больших городов — это очень серьезно.

Своик отметил, что среднеазиатское энергетическое кольцо было оптимально выстроено с точки зрения конфигурации, однако, когда его выстраивали, никто не знал, что все это «суверенизируется и одно и то же кольцо окажется на территории четырех стран» — Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

«А электричество — это одна и та же система, очень хорошо закольцованная. И если где-то что-то вываливается, то система на это реагирует как единое целое», — добавил Своик.

Где именно произошел сбой, по его словам, выяснится скоро, однако сейчас есть основания верить, что произошло это не в Казахстане.

«Полторы тысячи мегаватт просто так потерять невозможно. Это серьезные мощности»,

— подчеркнул Своик.

Он также объяснил, что майнинг, про который говорят как о возможной причине сбоя в Казахстане, здесь ни при чем. «Майнинг действительно создает перегрузку в системе, и это большая проблема. Но в данном случае система распалась из-за мгновенной потери очень большой генерации», — рассказал эксперт.

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«С точки зрения испуга трудящихся это вообще беспрецедентная авария. Такого не было», — заключил он.

Тем временем в Казахстане решили отключить майнеров (добытчиков криптовалюты) от энергоснабжения до февраля. В KEGOC объяснили, что «сохраняется напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС Казахстана». Президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане Алан Дорджиев при этом выразил мнение, что проблемы с электроэнергией связаны по большей части с инфраструктурой, а не с майнингом.

Софья Кругликова, корреспондент

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