Прически выходного дня: 8 стилей, которые модницы носят в 2022-м с пятницы по воскресенье

В выходной день хочется прогуляться по парку, зайти на рынок, выпить чашечку кофе в уютной кофейне. Все это требует особой эстетики. Специально одеваться для таких незначительных моментов совсем необязательно, но есть повод создать модную прическу выходного дня, которую можно носить с пятницы по воскресенье. Итак, вот 8 стилей, которые предпочитают модницы в 2022 году.

Небрежный пучок

Чтобы сделать небрежный пучок, нужно собрать волосы наверху, затем аккуратно вытянуть несколько прядей, которые будут мягко обрамлять лицо.

Широкая повязка

Очень функциональный вариант, к тому же шикарно выглядит. Широкая повязка убирает волосы назад, эффектно открывая лицо. Уши также остаются открытыми, что позволяет продемонстрировать серьги.

Пушистый объем

Не стоит стесняться естественных завитков, которые выглядят воздушно и придают голове пушистый вид. Прическа смотрится очень естественной и живой.

С зажимом

Убрать волосы назад и зафикисровать их зажимом. Обязательно нужно оставить оставить челку, которая будет мягко обрамлять лицо.

Высокий хвост

Собрать волосы высоко на макушке в хвост. Вытащить из него небольшие пряди волос, чтобы они обрамляли лицо.

Челка их собранных на макушке волос

Собрать волосы на макушке и заколоть одной большой заколкой или несколькими маленькими. Затем создать из волос спереди большую кудрявую челку. Оставить более короткие пряди вокруг ушей свободными, что сделает прическу более естественной.

Закругленные концы

С помощью бигуди, щипцов для завивки или выпрямителя аккуратно завить кончики волосы по направлению к лицу. Завить челку к лицу в центре и в обе стороны по краям, чтобы она смотрелась эффектно, а не выглядела бочонком.

Косички

Очаровательный стиль, от которого невозможно устать. Носить косы можно с шапкой или без нее. На кончики волос рекомендуется нанести немного масла для их питания.