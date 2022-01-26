Motorola вскоре представит новую флагманскую модель смартфона с камерой на 200 Мп

Компания Motorola до сих пор официально не подтвердила, что у нее есть планы по выпуску на мировой рынок нового смартфона флагманского уровня. Однако несколько авторитетных инсайдерских источников сообщают, что такая премьера все-таки готовится.

Так в сети появилась подробная информация о разработке мобильного устройства, получившего рабочее кодовое название Frontier 22. С другой стороны, авторитетное издание Winfuture со ссылкой на инсайдеров говорит о том же, публикуя изображение новинки.

По данным источников, смартфон выйдет с экраном 6,67 дюйма. Вероятно, частота смены кадров выйдет за привычные пределы и достигнет 144 Гц. Мощность главного датчика камеры составит 200 Мп. Кроме того, соотношение оперативной и основной памяти должно составить 12/256 Гб.