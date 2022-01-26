В РФ стартовали продажи портативного проектора The Freestyle

Корейский производитель электроники Samsung объявил о старте продаж на территории РФ нового портативного проектора под названием The Freestyle.

Кроме основных функций, устройство обладает возможностями умной колонки, сообщает разработчик. И еще проектор можно использовать как продвинутый прибор внешнего освещения.

Для российских пользователей на сегодня открыт предзаказ. Цена пока составляет 79 тыс. 990 рублей. Времени для того, чтобы его оформить, остается еще достаточно много – до 27 февраля. До этой даты действует и специальное акционное предложение. Продавец вместе с проектором бесплатно отгрузит наушники Galaxy Buds2, а также кейс, в котором можно переносить сам проектор.